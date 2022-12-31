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2018 yılından bu yana birlikte olan genç oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedenleri hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. İlki Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler vermesiydi. İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.

Ardından da Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Basına yansıyan iddialar sonrasında açıklamalar art arda geldi. "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR" Arfa Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı. İddiaları yalanlayan oyuncu şu ifadelere yer verdi: "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın... "