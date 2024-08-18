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        Afra Saraçoğlu'nun şezlong keyfi

        Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Afra Saraçoğlu, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı. Oyuncu, tüm gün boyunca denize girmeyip şezlongda güneşlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:59
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Kalabalık bir arkadaş grubu ile Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Afra Saraçoğlu, gün boyunca şezlongdan kalkmadı.

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        26 yaşındaki oyuncu, arkadaşları denize girerken onları şezlongdan izlemekle yetindi.

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        Gün boyunca arkadaşlarıyla sohbet edip, şezlongdan kalkmayan oyuncu, akşam saatlerinde iskeleden ayrılıp odasının yolunu tuttu.

        #Afra Saraçoğlu
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