Afra Saraçoğlu'nun şezlong keyfi
Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Afra Saraçoğlu, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı. Oyuncu, tüm gün boyunca denize girmeyip şezlongda güneşlendi
Giriş: 18.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:59
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor.
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Kalabalık bir arkadaş grubu ile Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Afra Saraçoğlu, gün boyunca şezlongdan kalkmadı.
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26 yaşındaki oyuncu, arkadaşları denize girerken onları şezlongdan izlemekle yetindi.