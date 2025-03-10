Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu, ünlü modellerle defilede buluştu - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu, ünlü modellerle defilede buluştu

        Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, katıldığı Paris Moda Haftası'nda defileyi Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile birlikte izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü modellerle defilede buluştu
        ABONE OL

        Afra Saraçoğlu, 3-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası’na bir markanın özel davetlisi olarak katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Barbara Palvin, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimler de yer aldı.

        Saraçoğlu, defileyi dünyaca ünlü modeller Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile birlikte izledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afra Saraçoğlu
        #Barbara Palvin
        #Alessandra Ambrosio
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"