        Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan şampiyon Senegale kınama! - Futbol Haberleri

        Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan şampiyon Senegale kınama!

        Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'in Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmesini kınadı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:33
        Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan Senegale kınama!
        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin final maçında Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmesini kınadı.

        CAF'tan yapılan açıklamada, "CAF, dün gece Rabat'ta Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 CAF Afrika Uluslar Kupası finali sırasında bazı oyuncuların ve teknik ekibin sergilediği kabul edilemez davranışları kınıyor. CAF, maç sırasında meydana gelen her türlü uygunsuz davranışı, özellikle de hakem ekibini veya maç organizatörlerini hedef alan davranışları şiddetle kınamaktadır. CAF tüm görüntüleri inceliyor ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için konuyu yetkili mercilere iletecektir. " denildi.

        35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

        Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

