Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yarın belli oluyor

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) Nijerya Milli Takımı ile, Nicolas Pepe (Trabzonspor), Max Gradel (Gaziantep FK) ve Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier de Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyonluk heyecanına ortak olacak.