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Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal Parkı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda bulunan Kruger Ulusal Parkı, 19 bin kilometrekareyi aşan yüzölçümüyle Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri

AA
  • 01
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda bulunan ve Afrika'nın en önde gelen safari merkezlerinden biri olan Kruger Ulusal Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor. AA'nın haberine göre Kruger Ulusal Parkı, 19 bin 485 kilometrekarelik yüzölçümüyle kıtanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olma özelliği taşıyor. 1926 yılında kurulan ve ismini 1883-1902 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten devlet başkanı Paul Kruger'dan alan park, aynı zamanda ülkenin ve bölgenin en eski ulusal parkı.
  • 02
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    248 MEMELİ, 505 KUŞ VE 118 SÜRÜNGENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Güney Afrika Ulusal Parkları'ndan (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, Kruger Ulusal Parkı, 248 memeli, 505 kuş ve 118 sürüngen türüyle son derece zengin bir hayvan çeşitliliğine sahip. Parkı ön plana çıkaran özelliklerinden biri ise "Afrika'nın 5 büyükleri" olarak bilinen aslan, leopar, kara gergedan, Afrika fili ve Afrika mandasına ev sahipliği yapıyor oluşu. Afrika yaban köpeği, çita, benekli sırtlan, zürafa, zebra, antilop, impala, kudu ve timsah türleri de parkın diğer önde gelen sakinleri arasında yer alıyor. Çalılık bir bitki örtüsüne sahip park aynı zamanda 2 bine yakın farklı bitki ve ağaç türünü barındırıyor.
  • 03
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    KRUGER ULUSAL PARKI'NDA SAFARİ

    Kruger Ulusal Parkı'nı ziyaret edenler, Afrika'nın zengin vahşi doğasında eşsiz bir safari deneyimi yaşama imkanı da buluyor. Giriş ücretinin yabancı yetişkinler için günlük yaklaşık 30 dolar olduğu parkta, ziyaretçiler dilerlerse kendi araçlarıyla da safariye çıkabiliyor. Ayrıca park genelindeki 14 ana kampta, günün farklı saatlerinde çeşitli rehberli tur seçenekleri de mevcut. SANPARKS İletişim Direktörü Isaac Phaahla, yaptığı açıklamada, bazı özel rehberli yürüyüş turları haricinde, safari esnasında araçlardan inmek veya yürümenin kesinlikle yasak olduğunu söyledi.
  • 04
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    Phaahla, araçlardan inmenin vahşi hayvan saldırısına uğramakla sonuçlanabileceği için bu konuda hassas olduklarına değinerek, yasağa uymadığı tespit edilen kişilerin gözaltına alınabileceğini belirtti. Safari turuna çıkmak için en uygun zamanın sabahın erken saatleriyle ikindi sonrası olduğunu anlatan Phaahla, akşam 6'dan sonra dinlenme kamplarının kapılarının kapatıldığını dile getirdi.

     
  • 05
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    BURANIN TADINI ALABİLMENİZ İÇİN EN AZ 3 GÜNE İHTİYACINIZ VAR"

    SANPARKS Pazarlama Direktörü Nhaahla Themba ise parkın tek seferde gezmek için çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Buraya geldiğinizde bütün alanı gezmeyi beklemeyin. Çünkü bu imkansız. Buranın hiç değilse tadını alabilmek için en az 3 güne ihtiyacınız var" dedi.
  • 06
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    Themba, bu süre içinde dahi parkın ancak küçük bir bölümünün görülebileceğini vurgulayarak, bu bölümlerin de vahşi doğada kaybolmayı sağlayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Parkın büyük kısmında telefonların çekmediğini aktaran Themba, bu yüzden ziyaretçileri yola mutlaka bir harita ile çıkmaları gerekliliği konusunda uyardı. Nhaahla Themba, ayrıca hayvanları görme açısından buranın bir hayvanat bahçesi olmadığını hatırlatarak, "Burayı ziyaret ederken Afrika’nın beş büyüğünden çok çevrenin kendisine odaklanın. O zaman büyük beşli sizi bulacaktır" diye konuştu.

     
  • 07
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    PARKTA KONAKLAMA İMKANI

    Parkın maddi ihtiyaçlarını parktaki tesislerden elde edilen gelirlerle karşıladıklarının altını çizen Themba, "Burayı ziyaret eden turistler yalnızca burada eğlenmekle kalmıyor ayrıca bu parkın ayakta durmasına da yardımcı oluyor" dedi. Kruger Ulusal Parkı, dinlenme kamplarında bulunan tesislerde ziyaretçilerine çeşitli konaklama imkanları sağlıyor. SANPARKS'ın sunduğu konaklama seçenekleri arasında safari çadırları, bungalovlar, kır evleri, konuk evleri ve Skukuza Kampı'ndaki lüks safari locaları bulunuyor.
  • 08
    Afrika’nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri: Kruger Ulusal

    Bu tesislerdeki iki kişi için tek gecelik konaklama ücretleri ise yaklaşık 60 ila 800 dolar arasında değişiyor. Parka çadırları yahut karavanlarıyla gelen ziyaretçilerse, yaklaşık 30 dolar karşılığında kendilerine ayrılan kamp alanlarından yararlanabiliyor. Daha lüks bir safari deneyimi yaşamak isteyenler için de park içinde ve çevresinde 5 yıldızlı lüks konaklama tesisleri bulunuyor.

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