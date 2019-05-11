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Afyon Belediyespor:74 - Anadolu Efes: 105 | MAÇ SONUCU

DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Afyon Belediyesipor sahasında Anadolu Efes'e 74-105 mağlup oldu. Bu skorla Anadolu Efes normal sezonu lider tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Afyon Belediyespor'da Cevher Özer oldu

Afyon Belediyespor-Anadolu Efes

Ev sahibi Afyon Belediyespor 4 ABD'li oyuncusu dışındaki tüm oyuncularıyla sahaya çıkarken, THY Euroleague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes ise karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Anadolu Efes dış atışlarda Beaubois ve Pleiss ile etkili olurken, pota altında ise Motum ile sayılar buldu. Buna karşılık Afyon Belediyespor'da ise ilk periyotta 6 oyuncu takıma sayı katkısı verdi. Tecrübesini ilk periyoda yansıtan Anadolu Efes ilk periyodu 26-17 önde tamamladı. Motum bu periyotta 11 sayı üretirken Pleiss ise 8 sayı üreterek en skorer 2 isim oldu.

İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss'in pota altından bulduğu sayıyla farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Onurcan ve Cevher ile 5 sayı üreten Afyon Belediyespor farkı 6 sayıya kadar indirdi. Oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren Anadolu Efes hücumda etkili bir oyun ortaya koyarak Sertaç, Buğrahan ve Onuralp ile sayılar bularak farkı açmaya başladı. Periyodun son bölümlerinde bulduğu sayılarla farkı açan Anadolu Efes devreye 22 sayı farkla 57-35 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Pleiss'in pota altından bulduğu sayıyla iyi başlayan Anadolu Efes oldu. Beubois, Pleiss, Anderson ve Doğuş Balbay ile sayılar bulan Anadolu Efes oyunun kontrolünü elinde tuttuğu mücadelede farkın da kapanmasına izin vermedi. Onurcan, Serkan, Talat ve Cevher ile sayılar üreterek maçın içinde kalmaya çalışan Afyon Belediyespor periyodun son bölümünde hücumda tercih hataları yapınca dönüşünde Anadolu Efes, Buğrahan'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 29 sayıya kadar çıkarttı. Cevher ve Serkan ile sayılar bulan Afyon Belediyespor farkı 25 sayıya indirdi ve üçüncü periyot 54-79 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın son periyoduna Ergin Ataman yerli oyuncular tercihiyle başladı. Tüm yabancı oyuncularını kenara alan Ataman yerli oyuncularıyla oyunun kalan bölümünü oynamayı tercih etti. Mücadele karşılıklı basketlerle geçerken bitime 5 dakika 28 saniye kala Dorukhan'ın dış atışında boşta kalan topu takip smacıyla tamamlayan Cevher salonu ayağa kaldırdı. Bitime 2 dakika kala genç oyuncularını sahaya süren Can Sevim, taraftarların da büyük alkışını topladı. Kalan bölümde oyunun temposu da düştü ve Anadolu Efes mücadeleyi 105-74 kazanarak normal sezonu da lider tamamladı.

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