Karşılaşma, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlaarken, ilk 5 dakika 16-15 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçildi. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Afyon Belediyespor, ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğinde etkili performansını sürdüren Afyon Belediyespor, Knight ve McGee ile bulduğu sayılarla rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Ev sahibi takım, pota altından Haggins ile bulduğu basketlerle soyunma odasına 54-50 önde gitti.
Afyon Belediyespor, ikinci yarıya top kayıplarıyla başlarken, hızlı toparlandı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım, son çeyreğe 20 sayı farkla 79-59 galip durumda girdi.
Mücadelenin son periyodunda farkı kapatma çabasına giren TOFAŞ, savunmasını sertleştirip, skorer bir oyun sergiledi. Elindeki skor avantajını iyi kullanan Afyon Belediyespor, müsabakadan 96-85 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, TOFAŞ adına 25 sayı kaydeden Kadji olurken, Afyon Belediyespor'da Kinght 20, McGee 19 ve Haggins 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Öte yandan, mücadeleyi Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da izledi.
AFYON BELEDİYESPOR: 96 - TOFAŞ: 85
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ali Köseoğlu
AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis 7, Knight 20, Haggins 17, Calloway 9, McGee 19, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 6, Cemal Nanga 7, Cevher Özer 6, Dorukan Engindeniz
TOFAŞ: Garrett 13, Mejia 18, Harper 5, Weems 7, Kadji 25, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 13, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 2
1. PERİYOT: 28-22
DEVRE: 54-50
3. PERİYOT: 79-59GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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