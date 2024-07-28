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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:41
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        Afyonkarahisar'da M.Z. (39) idaresindeki otomobil, Çay-Dinar kara yolu Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı TIR'la çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi.

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        Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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        Hayati tehlikesi bulunmayan TIR sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

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        G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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        #afyonkarahisar
        #trafik kazası
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