Kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yasıplı mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre Sezer Ç. (20) idaresindeki traktör hemzemin geçitten geçtiği sırada demir yolu üzerinden geçmekte olan tren ile çarpışarak sürüklendi. Sürüklenen traktör hurdaya dönerken Sezer Ç. ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sezer Ç., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Sezer Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.