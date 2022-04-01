İftar ve sahur vakitleri 2 Nisan Cumartesi günü ilk orucunu tutacak vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı ile birlikte açılacak. Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Afyonkarahisar sahur ve iftar vakitleri...

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