Ağaç keserken uçurumdan düştü

Ağaç keserken kaya parçası çarptı, uçurumdan düştü
Artvin'de, ormanlık alanda ağaç keserken kayan kaya parçası çarpan İsmail Artar, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Artvin'in Murgul ilçesi Koyuncular köyünde, Murgul Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman istihsal sahasında üretim amaçlı ağaç kesen İsmail Artar, kayan kaya parçasının çarpması sonucu düşerek uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Artar'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulunduğu yerden çıkartılan Artar'ın cansız bedeni, Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.