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Agah Tanımı:

Agah kelimesinin anlamı; çok fazla bilgi veya eğitime sahip olmak, öğrenilmiş veya kültürlenmiş, bilgili, ön görüşlü, bilgi veya bilgiye sahip olmak ve eğitimli olarak tanımlanır.

Agah Nedir TDK:

Haberli, bilgili ve bilir kişi olarak ifade edilir.

Agah Örnek Anlatımı:

Bilgili, bilgin, çok fazla bilgiye veya eğitime sahip olmak, eğitimli, aydınlanmış, ön görüşlü, haberdar olan kimse olarak ifade edilir. Uyanık, akıllı, vakıf olan ve malumatlı olan kimse, herhangi bir konuya vakıf olan, bilen ve haberdar olan kişi olarak örneklendirilebilir.

Agah Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: