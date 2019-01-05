2019 AGİ ne kadar oldu? Soruları milyonlarca kişi tarafından büyük merak konusu oldu. Bekar, evli ve çocuklu aileler Asgari İndirim Geçim Ücreti AGİ'den ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor.

AGİ NE KADAR OLDU 2019?

Asgari Ücret'e gelen zam ile birlikte AGİ'de de artış oldu. Asgari ücret AGİ ile birlikte brüt 2 bin 558 TL net, 2 bin 20 TL olmuş oldu. Peki, AGİ kaç lira oldu? İşte detaylar...

Bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

-Mükellefin kendisi için % 50'si,

-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

-Üçüncü çocuk için %10'u

-Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

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