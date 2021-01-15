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Ağrı'da buzlanan yol zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Ağrı'da buzlanma nedeniyle 2 TIR ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ağrı'da buzlanan yol zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
AA

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 KB 077 plakalı kereste yüklü TIR, Erzurum- Ağrı kara yolunun Arslanköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden Adil Oğurlu yönetimindeki 51 LA 738 plakalı başka bir TIR da devrilen TIR'a çarparak durabildi. AA'nın haberine göre; sürücüsü öğrenilemeyen 65 NF 586 plakalı kamyonet ise kaza yapan TIR'lara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza nedeniyle kapanan kara yolunda ulaşımı tek şeritten verirken yola dökülen kereste ve malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan kazanın olduğu mevkiden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta başka bir TIR da buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

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