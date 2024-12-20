Ağrı'nın "koşan müdürü" günlük en az 10 kilometre katediyor

Nurdağlı, geçmişte fazla kilolarıyla mücadele ederken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2007'de Ankara Kurtuluş Parkı'nda hayatını değiştirmek için bir adım attı.

Nurdağlı, yürüyüşle başladığı spor yolculuğunu kısa sürede koşuya dönüştürerek her gün kilometrelerce yolu koşmaya başladı.

Koşu sayesinde zaman içinde fazla kilolarından kurtulup sağlıklı bir yaşam sürmeye başlayan Nurdağlı, hem fiziksel hem de mental anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı.

Ağrı'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak görev yapan Nurdağlı, kışın çetin geçtiği kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bugünlerde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kampüsünde yer alan stadyumda her gün en az 10 kilometre koşuyor.

Koşuyu yaşamının merkezine alan Nurdağlı, 2021'de tayinle geldiği Ağrı'da da zorlu iklim şartlarına rağmen kendisi için tutku haline gelen spordan vazgeçmedi.

Zorlu iklim şartlarında da koşma sevdasından kopmayan ve vatandaşlar arasında "koşan müdür" olarak da bilinen Nurdağlı, Ankara, Van, İzmir ve Kastamonu'da katıldığı maraton yarışlarında dereceler elde etti.

"BİR BAKTIM KOŞU BENİM İÇİN İLAÇ OLMUŞ"

Şükrü Fatih Nurdağlı, koşmanın kendisine daha sağlıklı bir bedenin yanında güçlü bir zihin ve yüksek bir motivasyon kazandırdığını söyledi.

Koşunun insana öz güven sağladığını anlatan Nurdağlı, şöyle konuştu: "İyi ki koşuya başlamışım. Koşu sayesinde sağlığıma kavuştum. 2007 yılında aşırı kiloluydum ve düşmeyen kolesterol değerlerim vardı. Aşırı derecede stresten kaynaklı da baş ağrısı çekiyordum. Daha sonra yavaş yavaş yürümeye sonra da koşmaya başladım. Başımın ağrısı geçti, kan değerleri normal değerlere düştükten sonra bir baktım koşu benim için ilaç olmuş. Benim için vazgeçilmez bir tutku haline geldi."