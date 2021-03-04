Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı 0:00 / 0:00

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ağrı Belediyesi koordinesinde, Valilik, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında, Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarında öğretim üyelerince 3 günlük çalışmayla kardan heykeller ile karda boyalarla Türk bayrağı yapıldı.

AA'nın haberine göre, buradaki festivalin açılışında, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Osman Varol ve eşi Funda Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eşi Gülşah Sayan ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut tarafından kurdele kesilerek festivalin açılışı yapıldı.

Festivalde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli kayakçıların, merkezde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kayak yapması güzel görüntüler oluşturdu. Kayak gösterisi ile kardan heykeller katılımcılardan ilgi gördü.

Bakan Yardımcısı Yavuz, festivalde yaptığı konuşmada, kentin Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı gibi çok önemli değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımı açısından önemine işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla 2023 hedefine ulaşmak için kültür, sanat ve turizm alanında yoğun çalışma içerisindeyiz. Ülkemizin her bir köşesinde önemli eserleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sorumlu olduğumuz kültür, sanat ve turizm sektörlerinin gelişmesi için projelere imza atıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi de özel önem verdiğimiz ve bu yönde çalışma yürüttüğümüz bir konu. Bu ziyaretimizde Ağrı'mızın da bu anlamda önemli fırsatlar vadettiğini bir kez daha yakından görmüş ve değerlendirmiş olduk."

"KIŞIN GETİRDİĞİ ÇOK CİDDİ AVANTAJLARA SAHİBİZ"

Vali Varol da Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikler açısından zengin olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çok fazla etkinlik yapamadıklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bazen yakındığımız çok önemli bir değerimiz olan kış ve soğuk iklime sahibiz. Kışın getirdiği çok ciddi avantajlara sahibiz. Belki haritada Türkiye'nin yerini gösterirken bile şüpheye düşecek insanların anında noktasını gösterecekleri Ağrı Dağı gibi hem coğrafi hem de manevi olarak dünyada çok bilinen bir değere sahibiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok önemli manevi önder Ahmed-i Hani Hazretleri'nin türbesine ve manevi emanetine sahibiz."

Belediye Başkanı Sayan ise Ağrı'ya, dağı, tarihi ve turistik yapılarına rağmen güçlü tanıtım yapılamadığı için çevre illere göre çok az turistin geldiğini ifade etti. Kentin turizm alanında öne çıkması için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Sayan, "Bugün ilimizde 1. Kar ve Buz Festivali'ni başlatıyoruz. Pandemiden dolayı programların çoğunu kesmek zorunda kaldık. Katılımları önlemek zorunda kaldık. İnşallah bu bir başlangıç olur, Ağrı bu anlamda hak ettiği yere gelir. İnşallah ikinci kar festivalinde çok daha güçlü ve ses getiren, eserlerimizi ve tarihi birikimlerimizi öne çıkaran bir çalışma içerisine gireceğiz. Birlikten güç doğar." dedi.

Programda, Yavuz ve beraberindekiler, festival alanında kardan heykelleri inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller drone ile havadan da görüntülendi.