Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelAğrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı - Haberler
ABONE OL

Ağrı'daki '1. Kar ve Buz Festivali'nde kardan heykeller ile milli kayakçıların gösterisi ilgi gördü

Ağrı'da düzenlenen "1. Kar ve Buz Festivali", İshak Paşa Sarayı, Nuh'un gemisi ve bölgenin tarihi yapılarının kardan heykellerinin oluşturulduğu alanda başladı. Festivalde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli kayakçıların, merkezde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kayak yapması güzel görüntüler oluşturdu. Kayak gösterisi ile kardan heykeller katılımcılardan ilgi gördü

Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı - Haberler
Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı
0:00 / 0:00
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ağrı Belediyesi koordinesinde, Valilik, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında, Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarında öğretim üyelerince 3 günlük çalışmayla kardan heykeller ile karda boyalarla Türk bayrağı yapıldı.

AA'nın haberine göre, buradaki festivalin açılışında, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Osman Varol ve eşi Funda Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eşi Gülşah Sayan ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut tarafından kurdele kesilerek festivalin açılışı yapıldı.

Festivalde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli kayakçıların, merkezde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kayak yapması güzel görüntüler oluşturdu. Kayak gösterisi ile kardan heykeller katılımcılardan ilgi gördü.

Bakan Yardımcısı Yavuz, festivalde yaptığı konuşmada, kentin Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı gibi çok önemli değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımı açısından önemine işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla 2023 hedefine ulaşmak için kültür, sanat ve turizm alanında yoğun çalışma içerisindeyiz. Ülkemizin her bir köşesinde önemli eserleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sorumlu olduğumuz kültür, sanat ve turizm sektörlerinin gelişmesi için projelere imza atıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi de özel önem verdiğimiz ve bu yönde çalışma yürüttüğümüz bir konu. Bu ziyaretimizde Ağrı'mızın da bu anlamda önemli fırsatlar vadettiğini bir kez daha yakından görmüş ve değerlendirmiş olduk."

"KIŞIN GETİRDİĞİ ÇOK CİDDİ AVANTAJLARA SAHİBİZ"

Vali Varol da Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikler açısından zengin olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çok fazla etkinlik yapamadıklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bazen yakındığımız çok önemli bir değerimiz olan kış ve soğuk iklime sahibiz. Kışın getirdiği çok ciddi avantajlara sahibiz. Belki haritada Türkiye'nin yerini gösterirken bile şüpheye düşecek insanların anında noktasını gösterecekleri Ağrı Dağı gibi hem coğrafi hem de manevi olarak dünyada çok bilinen bir değere sahibiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok önemli manevi önder Ahmed-i Hani Hazretleri'nin türbesine ve manevi emanetine sahibiz."

Belediye Başkanı Sayan ise Ağrı'ya, dağı, tarihi ve turistik yapılarına rağmen güçlü tanıtım yapılamadığı için çevre illere göre çok az turistin geldiğini ifade etti. Kentin turizm alanında öne çıkması için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Sayan, "Bugün ilimizde 1. Kar ve Buz Festivali'ni başlatıyoruz. Pandemiden dolayı programların çoğunu kesmek zorunda kaldık. Katılımları önlemek zorunda kaldık. İnşallah bu bir başlangıç olur, Ağrı bu anlamda hak ettiği yere gelir. İnşallah ikinci kar festivalinde çok daha güçlü ve ses getiren, eserlerimizi ve tarihi birikimlerimizi öne çıkaran bir çalışma içerisine gireceğiz. Birlikten güç doğar." dedi.

Programda, Yavuz ve beraberindekiler, festival alanında kardan heykelleri inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller drone ile havadan da görüntülendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Akılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı - Haberler
GÜNDEMAkılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı
DİKKAT! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı - Haberler
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere çağrı
Son dakika: Türkiye'de ilk! Hepsi kapalı olacak - Haberler
GÜNDEMTürkiye'de ilk! Hepsi kapalı olacak
Elif'e çarpan sürücü, eşinin rahatsız olduğunu öğrenince hız yaptığını öne sürdü
GÜNDEMElif Bereket davasında şaşırtan savunma!
Son dakika! Toplu ulaşımda yeni karar! Açıklamalar art arda geldi - Haberler
GÜNDEMToplu ulaşımda yeni karar!
İstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı son dakika
GÜNDEMİstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı?
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB'den flaş açıklama geldi
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Balıkesir Valisi Şıldak: Seferberlik başlattık - HABERLER
GÜNDEMBalıkesir Valisi: Seferberlik başlattık
Afyonkarahisar'da darp edilen çiğ köfteci konuştu: Adalet yerini buldu
GÜNDEMO çiğ köfteci konuştu!