        Haberler Bilgi Gündem AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru sınav ücreti ne kadar?

        AGS geç başvuruları ne zaman? MEB-AGS geç başvuru tarihi ve sınav ücret açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvuru sürecini kaçıran öğretmen adayları gözlerini geç başvuru tarihine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda normal başvuruların sona ermesinin ardından adaylara bir günlük geç başvuru hakkı tanınacak. "AGS geç başvuruları ne zaman?", "Geç başvuru ücreti ne kadar?" ve "AGS sınavı ne zaman yapılacak?" soruları öğretmen adaylarının gündemindeki yerini koruyor. İşte 2026 MEB-AGS geç başvuru tarihi, ücret detayları ve sınav takvimi...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 01:58 Güncelleme:
        1

        Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi sürecine dahil olabilmeleri için katılması gereken Akademi Giriş Sınavı (AGS) için normal başvuru süreci 20 Mayıs'ta tamamlandı. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar ise ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru gününü beklemeye başladı. Geç başvuru işlemleri yalnızca belirlenen tarihte gerçekleştirilebilecek. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...

        2

        AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS geç başvuruları 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılacak. Adaylar başvurularını aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

        3

        AGS geç başvuru ücreti ne kadar?

        2026 MEB-AGS için normal başvuru döneminde oturum başına sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM uygulamalarına göre geç başvuru gününde ücretler yüzde 50 artırımlı tahsil ediliyor. Bu nedenle AGS geç başvuru ücretinin oturum başına 1.200 TL olarak uygulanacağı belirtiliyor.

        4

        AGS NE ZAMAN?

        Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek.

        5

        AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
