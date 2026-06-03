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        Haberler Bilgi Gündem AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ: 2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Yükümlü sevk tarihleri açıklandı mı? Askerlik yerleri sorgulama ekranı

        AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ: 2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri sorgulama ekranı

        2026 Ağustos askerlik yerleri için geri sayım başladı! Binlerce yükümlü "askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler MSB ve e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. İşte açıklanması beklenen tarih ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Ağustos celbi askerlik yerleri açıklanıyor mu? Sevk tarihine kısa süre kala adaylar sonuç ekranını yakından takip ediyor. Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar hangi gün erişime açılacak? Tüm detaylar haberimizde…

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        2026 AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler için yeniden bir sınıflandırma yapılmayacak. Öte yandan, sevk döneminde mazeretsiz şekilde bakaya kalan yedek subay ve astsubay adayları, er statüsünde silah altına alınabilecek.

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        YÜKÜMLÜ SEVK TARİHİ

        Yedek subay ve astsubay adayları ile er statüsündeki birinci grup yükümlüler 06 Ağustos 2026 tarihinde sevk edilecek. İkinci grup erlerin katılım tarihi 03 Eylül 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 01 Ekim 2026’da birliklerine teslim olacak.

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        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

        2026 Ağustos celbine ait askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, e-Devlet şifrelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden temin edebilecek.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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