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Haberlerİş-Yaşam

Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

AA

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti

Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.

 

Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı. 

EEN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Salatalık23,35
Sigaralar20,44
Özel üniversite ücreti16,39
Doğal gaz14,64
Domates12,73
Sarımsak10,95
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar6,05
Yumurta5,74
Limon4,92
Kabak4,86
Mücevher (altın)4,82
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar4,01
Çay3,85
Elma3,66
Tuz3,59
Okul çantası3,43
Yurt ücretleri3,01
Antep fıstığı2,40
Spor ayakkabısı (erkek için)2,32
Şehirler arası otobüs ücreti 2,27

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Gömlek (erkek için)-1,95
Ayakkabı (kadın için)-2,67
Gömlek (çocuk için)-2,80
Elbise (çocuk için)-2,98
Mazot-3,14
Umreye gidiş ücreti-3,15
Tişört (erkek için)-3,56
Otomobil (benzinli)-3,97
Benzin-4,24
Tişört (çocuk için)-5,29
LPG dolum ücreti-6,06
Taze fasulye-7,50
Karpuz-9,22
Üzüm-10,95
Patates-12,74
Armut-13,67
Tavuk eti-14,20
Havuç-16,35
Kuru soğan-22,38
Sivri biber-29,82

 

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