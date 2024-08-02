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        Haberler Magazin Ağustosta eğlence, kültür sanat

        Ağustosta eğlence, kültür sanat

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence ağustos ayında tüm hızıyla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:39
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        Ağustosta eğlence, kültür sanat
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        Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler ve stand-up gösterilerle yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

        7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da maraton, 2 Ağustos akşamı Kıraç ile başlayacak.

        3 Ağustos'ta Barabar ve Hey! Douglas, 4 Ağustos'ta Gökhan Özen müzikseverlerle buluşacak.

        9 Ağustos akşamı Büyük Ev Ablukada ve 10 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

        Konser maratonu 14 Ağustos'ta Hauser, 16 Ağustos'ta Gazapizm ve 17 Ağustos'ta Selda Bağcan ile devam edecek. Mekân, 18 Ağustos'ta Semicenk, 23 Ağustos'ta Motive, 24 Ağustos'ta Kast:St ve 25 Ağustos'ta Madrigal konserleriyle yıldız isimlere ev sahipliği yapacak.

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        Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerle eğlence katlanacak. 12 Ağustos'ta Doğu Demirkol, 19 Ağustos'ta Kaan Sekban, 21 Ağustos'ta Meksika Açmazı ve 28 Ağustos'ta Tahsin Hasoğlu misafirlerini gülmekten kırıp geçirecek. 20 Ağustos'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı 'Richard' ve 22 Ağustos'ta Serkan Keskin'in rol aldığı 'Cimri' tiyatroseverlerle buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA AĞUSTOS AYI ETKİNLİKLERİ

        2 Ağustos Cuma... Kıraç

        3 Ağustos Cumartesi... Barabar-Hey Dougles

        4 Ağustos Pazar... Gökhan Özen

        9 Ağustos Cuma... Büyük Ev Ablukada

        10 Ağustos Cumartesi... Yüzyüzeyken Konuşuruz

        12 Ağustos Pazartesi... Doğu Demirkol

        14 Ağustos Çarşamba... Hauser

        16 Ağustos Cuma... Gazapizm

        17 Ağustos Cumartesi... Selda Bağcan

        18 Ağustos Pazar... Semicenk

        19 Ağustos Pazartesi... Kaan Sekban

        20 Ağustos Salı... 'Richard'

        21 Ağustos Çarşamba... 'Meksika Açmazı'

        22 Ağustos Perşembe... 'Cimri'

        23 Ağustos Cuma... Motive

        24 Ağustos Cumartesi... Kast:St-Anfisa Letyago

        25 Ağustos Pazar... Madrigal

        28 Ağustos Çarşamba... Tahsin Hasoğlu

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        #Maximum Uniq Açıkhava
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