Ağustosta eğlence, kültür sanat

Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler ve stand-up gösterilerle yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da maraton, 2 Ağustos akşamı Kıraç ile başlayacak.

3 Ağustos'ta Barabar ve Hey! Douglas, 4 Ağustos'ta Gökhan Özen müzikseverlerle buluşacak.

9 Ağustos akşamı Büyük Ev Ablukada ve 10 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz Maximum Uniq Açıkhava'da olacak. Konser maratonu 14 Ağustos'ta Hauser, 16 Ağustos'ta Gazapizm ve 17 Ağustos'ta Selda Bağcan ile devam edecek. Mekân, 18 Ağustos'ta Semicenk, 23 Ağustos'ta Motive, 24 Ağustos'ta Kast:St ve 25 Ağustos'ta Madrigal konserleriyle yıldız isimlere ev sahipliği yapacak. REKLAM

Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerle eğlence katlanacak. 12 Ağustos'ta Doğu Demirkol, 19 Ağustos'ta Kaan Sekban, 21 Ağustos'ta Meksika Açmazı ve 28 Ağustos'ta Tahsin Hasoğlu misafirlerini gülmekten kırıp geçirecek. 20 Ağustos'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı 'Richard' ve 22 Ağustos'ta Serkan Keskin'in rol aldığı 'Cimri' tiyatroseverlerle buluşacak.