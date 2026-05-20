Ahırda göçük! 1 kadın hayatını kaybetti, 94 hayvan öldü

Kastamonu'daki olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan üç katlı ahırda henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. Bu sırada ahırda buzağıyı emzirdiği öğrenilen 63 yaşındaki Fatma Demir ile çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından güçlükle çıkarılan Fatma Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göçüğün meydana geldiği ahırda 8 büyükbaş ile 205 küçükbaş hayvan bulunduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar neticesinde enkaz altında kalan 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş hayvanın öldüğü açıklandı.

