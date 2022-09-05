Eski bir hakem olan Ahmet Çakar, kariyerine spor yorumcusu olarak devam ediyor. Kariyer hayatı oldukça merak edilen Ahmet Çakar için "Ahmet Çakar kimdir, nerelidir ve spor geçmişi nedir?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, Ahmet Çakar'a dair bilinmeyenler...

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Tam ismi Ahmet Murat olan Çakar, 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra doktor olarak göreve başladı.