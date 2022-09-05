Eski bir hakem olan Ahmet Çakar, kariyerine spor yorumcusu olarak devam ediyor. Kariyer hayatı oldukça merak edilen Ahmet Çakar için "Ahmet Çakar kimdir, nerelidir ve spor geçmişi nedir?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, Ahmet Çakar'a dair bilinmeyenler...
AHMET ÇAKAR KİMDİR?
Tam ismi Ahmet Murat olan Çakar, 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra doktor olarak göreve başladı.
DOKTORLUKTAN SPOR YORUMCULUĞUNA GEÇTİ
1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi. 1998 yılında hakemlik görevini sonlandırdı. Pek çok uluslararası maçı yönettikten sonra hakemliği bırakıp futbol yorumculuğuna başladı. 25 Şubat 2004 yılında Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan hekimlik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü. Ahmet Çakar, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre dünyanın son çeyrek yüzyıldaki en yüksek skorlu 108. hakemidir.
ÜST DÜZEY MAÇLARI
20 Mart 1993 – Gana – Brezilya (1–2) Gençler Dünya Futbol Şampiyonası Final karşılaşması
5 Nisan 1995 – Bayern Münih – AFC Ajax (0–0) Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşması
1 Mart 1995 – AC Milan – Benfica (2–0) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşması
18 Haziran 1996 – Romanya - İspanya (1–2) 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur karşılaşması
19 Mart 1996 – Bordeaux – AC Milan (3–2) UEFA Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi
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