Ahmet Dede kimdir? 2 Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede nereli, kaç yaşında?

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ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Ahmet Dede yemek yapmaya çok küçük yaşlarda, evde, annesi ile birlikte başlıyor. Dede mutfakta ilk olarak mantı, sarma ve bazı hamur işleri yapmayı öğreniyor. 24 yaşında İrlandalı eşiyle evlenmesiyle İrlanda'da yeni hayatına başlıyor. Tesadüfen eline geçen bir broşür ile 8 haftalık bir aşçılık okuluna başlayan Dede hocaalarının da tavsiyesiyle Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne yazılıyor. 25 yaşındayken profesyonel kariyerine başlayan Ahmet Dede ilk olarka İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalıştı. Daha sonra gittiği Amsterdam'da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı.

Ardından Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başlayan Dede, Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoranda faaliyet gösterdi.