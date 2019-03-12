Ahmet Kaya’nın filmi çekilecek mi? Aileden açıklama geldi

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı bir sinema filmi çekileceği haberleri üzerine Kaya ailesinden ve Kaya'nın yapım/edisyon firmasından ortak bir açıklama yapıldı.

Kızları Çiğdem Kaya, Melis Kaya, eşi Gülten Kaya ve şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medya ve Kamuoyunun Bilgisine/Dikkatine: Muhtelif mecralarda bir süredir 'Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak' şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri (Kızları Çiğdem Kaya (Öztürk),Melis Kaya, eşi Gülten Kaya) ve eserlerini temsil eden yapım/edisyon firması GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir.

Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur.

Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya’ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz.

Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir “suç duyurusu” niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz.

Saygılarımızla.

Ahmet Kaya

(Veraseten)

Çiğdem Kaya (Öztürk), Melis Kaya, Gülten Kaya, Gam Müzik ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"



