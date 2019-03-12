Ahmet Kaya’nın filmi çekilecek mi? Aileden açıklama geldi

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı bir sinema filmi çekileceği haberleri üzerine Kaya ailesinden ve Kaya'nın yapım/edisyon firmasından ortak bir açıklama yapıldı.
Kızları Çiğdem Kaya, Melis Kaya, eşi Gülten Kaya ve şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Medya ve Kamuoyunun Bilgisine/Dikkatine: Muhtelif mecralarda bir süredir 'Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak' şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri (Kızları Çiğdem Kaya (Öztürk),Melis Kaya, eşi Gülten Kaya) ve eserlerini temsil eden yapım/edisyon firması GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir.
Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur.
Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya’ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz.
Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir “suç duyurusu” niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz.
Saygılarımızla.
Ahmet Kaya
(Veraseten)
Çiğdem Kaya (Öztürk), Melis Kaya, Gülten Kaya, Gam Müzik ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.