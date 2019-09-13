Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinAhmet Kural, Çağla Gizem evleniyor! Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem ile aileleri tanıştırdı

Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem evleniyor

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile mahkemelik olan oyuncu Ahmet Kural avukat sevgilisi ile evlenme kararı aldı

Ahmet Kural, Çağla Gizem

2. Sayfa programının haberine göre; Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Gizem'e evlenme teklifi eden Kural olumlu yanıt aldı.

Çiftin aileleri tanıştı. Kural ile Çağla Gizem'in yıl sonunda dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Sosyal medya serserisi Reynmen gazetecilere saldırdı - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNReynmen gazetecilere saldırdı!
Burcu Kıratlı'dan boşanma sonrası olay açıklama: Ayrılık sebebi kıskançlık değil, inat
MAGAZİNBurcu'dan boşanma sonrası olay açıklama
İşte son zamanların çok konuşulan ismi Seren Serengil'le ilgili tüm merak edilenler - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNİşte Seren Serengil'le ilgili tüm merak edilenler!
Son dakika... Skandal darp görüntüleri kamerada! Hamile oyuncu Ceren Kaplakarslan ve annesine darp
MAGAZİNHamile oyuncu ile annesine darp kamerada!
Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNAfra'dan deniz pozu
Tuba Ünsal ile sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma aşamasında olduğu Elisabeth Mas Vall arasındaki kavga büyüyor
MAGAZİNKavga büyüyor!
SHOW TV muhabiri Akif Yaman'a saldıran Reynmen kimdir? - Yusuf Aktaş kimdir?
MAGAZİNSHOW TV muhabiri Akif Yaman'a saldıran Reynmen ...
Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e zorlama hapsi
MAGAZİNYaşar İpek'e hapis şoku!
Can Yaman ile Aslışah Alkoçlar'ın sürpriz yakınlaşması! Can Yaman ile Aslışah Alkçlar aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNSürpriz yakınlaşma!
"Bu bebeği torunum olarak kabul etmiyorum" - Haberler
MAGAZİN"Bu bebeği torunum olarak kabul etmiyorum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X