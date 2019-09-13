2. Sayfa programının haberine göre; Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Gizem'e evlenme teklifi eden Kural olumlu yanıt aldı.
Çiftin aileleri tanıştı. Kural ile Çağla Gizem'in yıl sonunda dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.
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