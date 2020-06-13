Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Çebi'nin öne çıkan sözleri şöyle:

"SMS REKORU KIRACAĞIZ"

"Bu kampanya, göreve geldiğimizden beri planlarımız içinde olan bir çalışmaydı. 19.03'te planlamıştık bunu ama maalesef biliyorsunuz pandemi ilan edildiği için yapamadık ve erteledik. 2.5-3 ay gibi bir gecikmeyle, dün başlamış olduk. Hayırlısı olsun. Taraftarımıza, Beşiktaş camiasına güveniyoruz. Gerekli desteği vereceğine adımız gibi eminiz. Dün de çok iyi gitmiş. Yaklaşık 160 bin mesaj gelmiş. (Bugünkü maçta maçta SMS rekoru ile ilgili) Ben Beşiktaşlılardan eminim. Kıracaklar. Tamamen SMS'e yoğunlaşmış bir kampanya gözüküyor. Bu, doğru değil. Malum olduğu üzere bankalarla yapılmış bir anlaşmamız var. Bütün gelirlerimizin tamamı oraya temlikli. Giderlerimiz var, ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bunlar tabii bir başkanın, yöneticinin imkanlarıyla spor kulüpleri böyle dönmekten çok uzakta. Buradan bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Bizim PTT yoluyla, havale yoluyla, çekle, farklı ödeme kaynaklarımız var. Arkadaşlarımızın aklına 'Bu işi Beşiktaş camiası olarak beraber göğüsleyelim.' geldi. Ekonomimizi az israfla, kaynaklarımızı iyi kullanarak, yüklü kontratlarımızdan kurtularak, Beşiktaş'ı daha denk bütçeyle ve bundan sonra gelir ne kadarsa, gideri de o kadar olan bir Beşiktaş istiyoruz biz."

"DİĞER KULÜPLER DE BİZİM DURUMUMUZDA"

"Şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum, diğer kulüpler için de söz konusu. O kulüp, o renk önemli değil. Bu kulüpler çok önemli, her birimizin ayakta kalması lazım. Kampanya düzenleyen kulüplere destek vermemiz gerektiğini ifade edebilirim. Biz bu paraları öze dönüş için kullanmayı planlamıştık. Yeni transferler, öze dönüşü ifade etmiyor. Biz, Beşiktaş için sabreden taraftarlar istiyoruz. Özümüzden uzaklaşmanın bedelini ağır ödüyoruz. Aynı hatayı bir daha yapmak, bağış kampanyasına yazık olur."

"EN ÖNEMLİ ŞEY BAĞIMSIZLIK"

"En önemli şey, bağımsız olmaktır. UEFA'ya, bankaya bağımlı olmak, bunlar hoş şeyler değil. Bu kulübü bağımsız hale getirmek, birinci hedefimiz. Şeffaf, hesap sorulan, hesap soran, hesap sorulmasını kabul edecek, hesap sorulduğunda da tavır koymayacak bir yönetim olacak. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz."

"CENK GELSİN İSTERİM"

"Cenk Tosun'u aldığımız koşullarda bir transfer, yüzlercesi olabilir. Cenk Tosun ile konuştuk, doğum günüydü, çok yaşlanmadan gel dedim, güldük. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya."

"BÜTÇE YARI YARIYA DÜŞECEK"



"Takımın bütçesi 60'sa 30'a düşüreceğiz, yarısına. Her sene taraftar kampanyası mı yapacağız. 30 paramız var, 50 milyon transfer yapacağız, 20 milyon veriz mi diyeceğiz? Birkaç senelik mutluluğun sonunda uzun yıllar mutsuz olan bir camia olması doğru değil. Genç, bonservissiz ve bizde ucuz oynayıp, gittiği yerde yüksek oynayacak oyuncuları tercih edeceğiz. Bunu da scout ekibi yapacak."

"GÖKHAN VE CANER KALIRSA..."

"Kontratı biten arkadaşlar var, birçoğuyla anlaşmak istiyoruz. Sağ bekimiz Gökhan, kalamazsa başımızın çağrısına bakmamız gerekiyor. Kalsın isteyeceğiz ama olmazsa bakacağız. Sol bekte Caner var, kalırsa 2. adama gerek yok, Rıdvan ile beraber oynarsınız."

"FATİH GERİ DÖNECEK"

"Orta sahada Fatih Aksoy, Sivas'ta Allah razı olsun iyi oynadı, geri alacağız onu. Elneny kalabilir. Biz Temmuz sonuna kadar oyuncularımızla kim kalacak, kim gidecek konusunu konuşmak istemedik. Koronavirüsün bizi çok etkilediğini ve yardım istediğimizi söyledik. Durum vahim, bunu sizinle de paylaşmak zorundayız dedik. Bunu söyledik."

BASKETBOL SÖZLERİ...

"Satabildiğimiz bir basketçimiz yok, bonservis kazanabildiğimiz bir hentbolcumuz yok. Hangisi doğru? Futbolda bilet alan adamın verdiği 100 lirayı niye oraya aktaralım. Gelirleri ve giderleri eşitleyeceğiz. Baskette gelir 10 lira, gider 40 lira. Nereden bulacağız bu parayı?"

"SONUÇ BU!"

"Uçağa bin, fotoğraf ver, 5 milyona, 3 milyona adam getir. Sonuç bu. Beşiktaş kaç kere daha taraftarın kapısını çalabilir?"

"KAMPANYA TEMMUZA KADAR SÜRER"

"Lig bitene, temmuza kadar kampanyayı sürdürürüz gibi geliyor. Bu, bir bağış kampanyası. Bu, bir matematik değil. Tamamen kişilere bağlı bir durum. Beklentim, 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Her biri bir SMS atsa, Beşiktaş'a büyük katkısı olabilir. Bu 20 lirası olmayan Beşiktaşlılar da olabilir. Onlar da bizim parçamız. Onları da ayrıca tabii ki kabulleniyoruz."

"BOATENG..."

Çebi, Quaresma'nın geri dönmesi için "Mümkün değil" derken Boateng için ise "İndirim yapmalı" dedi. Çebi, Oğuzhan Özyakup için ise "Sergen Hoca istiyor" ifadelerini kullandı.