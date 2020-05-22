Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü yendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler sonrasında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'nin tedavisine hemen başlanmıştı. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı için süreci evde geçiren Çebi, bu süreçte akciğer tomografisi de çektirdi. Tomografi sonuçlarına göre akciğerleri temiz çıkan Ahmet Nur Çebi, ilaç tedavisiyle evinde gözlem altında tutuldu. Beşiktaş Başkanı'nın son yapılan test sonucunun negatif çıkması ise yüzleri güldürdü. Beşiktaş'ta son yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştı. Başkan Çebi'nin de testinin negatif çıkmasıyla birlikte siyah-beyazlı kulüpte vaka sayısı sıfıra indi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 22, 2020

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir." Siyah-beyazlılar ayrıca yönetim kurulu üyelerinin de aynı tarihlerde yapılan testlerin negatif olarak sonuçlandığını açıkladı.