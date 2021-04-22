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Ahmet Nur Çebi: Şampiyon biziz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Çebi, "3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz. Şu anki algı, Beşiktaş'a zarar vermek adına bir operasyondur. Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz" dedi. Öte yandan Çebi, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, "İlginç gelişmeler, ilginç oyunlar..." ifadesini kullandı

Ahmet Nur Çebi: Şampiyon biziz! Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Son 2 maçta yaşadığımız kayıpların ardından 'Beşiktaş şampiyon olamaz algısı' yaratanlar art niyetlidir. Biz şerefli şampiyonlukları kovalıyoruz. Biz bu ahlaklı duruşumuzdan, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şampiyon, yine biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, er ya da geç bu sezon bitiminde görecektir.

3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz. Şu anki algı, Beşiktaş'a zarar vermek adına bir operasyondur. Bunun başka türlü söylemi olmaz.

BAŞAKŞEHİR VE DEMBA BA SÖZLERİ

Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda, düşme hattına oynayan takımlar da vardı. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi, daha sonra rakiplerimizle yapacakları maçta da vereceklerinden hiç şüphem yok. Düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Geçen sene şampiyon olmuş Başakşehir'in düşme hattında mücadelesi var ve son oynadığı oyuna bakıyoruz. İlginç gelişmeler, ilginç oyunlar...

Demba Ba iyi tanıdığım, Türkiye'ye transferinde emeği olan biriyim. Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Dünkü olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum.

ABOUBAKAR KALACAK

Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan. Kontratını ben yaptım. Gelecek sezon bizimle oynamaya devam edecek. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a ait.

Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde burada oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır. Beşiktaş kocaman bir takım. Aboubakarlı veya Aboubakarsız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Aboubakarsız da şampiyon oluruz. Futbolcularımız üstündeki algılardan kaçınmalarını rica ediyorum kişilerin. Tepkimiz çok sert olabilir, çok sert olabilir. Kimsenin anlamayacağı kadar sert olabilir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar. Herkes haddini bilsin!

Rosier ve Ghezzal ile görüşmelerimiz devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok. Futbolcuların hepsi burada oynamak istiyor. Aboubakar dahil herkes istiyor...

TFF ve MHK... "İNANMIYORUM"

TFF ve MHK birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Dolayısıyla hakemlerin hatalarının söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddüdümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız.

Hakemlerin hatalarını hoş görmemiz mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Görüyoruz, dile getiriyoruz defalarca. Elimizden geleni yapıyoruz. Huzur içerisinde bunların ortadan kalkması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Hakemlerden en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır.

"ŞAMPİYON BİZİZ"

Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz. Daha 6-7 maç var. Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı dedim. Kamuoyundaki algı nedeniyle son 2-3 hafta neler demeye başladık. Efendiliğimizle, diğer takımlara saygımızdan söylemiyorduk. Artık diyorum, şampiyon biziz. Onların da demesi bizi mutlu edecektir.

ATİBA SÖZLERİ

Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum."

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