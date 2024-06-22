Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar

        A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Giriş: 22.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Montella’yı Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı oynatmadığı için eleştirmiyorum.

        Portekiz gibi güçlü bir rakibe karşı 2 genç oyuncuyu hamle oyuncusunu yapmasına saygı duyuyorum.

        Montella’yı kazandığımız bir maçın ardından kadroda 4 değişiklik yaptığı için de eleştirmiyorum.

        Tamamen farklı oyunların oynanacağı 2 maçta bu değişiklik sayısına da saygı duyuyorum.

        Zaten oyuna çok kötü başladığımız ve genel planımızın kötü olduğu söylenemez ki Portekiz de öyle ahım şahım bir oyun oynamıyordu. İlk 20 dakika kafa kafaya oynayabileceğimiz bir atmosfer hissettik tribünde.

        Burada kötü olan Montella’nın 2 oyuncuyu kadroya alması, yetmezmiş gibi Montella olmasa bu kadroda olma ihtimalleri yüzde 5 bile olmayan bu iki oyuncuyu aynı anda ilk 11’e koyma düşüncesidir. Bunun altında ülkemiz futbolunu hafife almasının da etkisi var. Dışarıdan bakan herkes için bu normal bir his olsa da milli takım teknik direktörünün bu hafife alması başımıza çok sıkıntılı işler açtı.

        REKLAM

        Başabaş oynayacağımızı hissettik ama Yunus Akgün’ün etkisiz performanstan öte takımın çoğu hücum aksiyonunu ezmesi, kalite ve seviyesiyle sahada sırıtan tek oyuncu olması Portekiz’i rahatlattı, tehdit gücümüzü düşürdü. Hatta bu ekstra sahaya ait olmama durumu Barış Alper’e de sirayet etti. Hatta Yunus Akgün tercihi yüzünden bu sezon çok iyi performans sergilemese de bu takımın gediklisi ve Yunus’tan çok daha iyi bir performans sergilemiş Cengiz gibi şut ve orta tehditi yüksek, son dakikalarda şapkadan tavşan çıkarabilecek Cengiz de dışarıda kaldı. Basit bir hata değil Montella adına bu iki tercih...

        DEFANSTA ENDİŞELERİMİZ ARTTI

        Üzerine zaten derin sakatlık sıkıntısı yaşadığımız stoperdeki biri evlat iki oyuncumuzun da çok ama çok kötü oynamaları bizim adımıza güne dair umutları tüketti. Savunma anlamında bu maçta azalmasını beklediğimiz endişelerimiz kat kat artmış durumda. Çekya’ya karşı basit hata yapma lüksümüz kalmadı.

        Takımımızın gücünü de seviyesini de bu skor anlatmıyor ama bu galibiyet çok net Montella’ya yazar. Zaten değişikliklerdeki isabetsizliğiyle bu faturayı bana çıkarmayan varsa da bana çıkarsın dedi adeta.

        Portekiz’e yenilmek sorun değil. Ama böyle 3 farklı yenilmek son maç öncesi hiç iyi olmadı. Gruptan çıkma adına ipler hala elimizde olsa da eksi averaj başımızı ağrıtabilir. Çekya’yı yenerek averaj hesaplarına girmeyelim. Ve diğer tarafta Hollanda’nın lider olmasını umalım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak