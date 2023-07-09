Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ortaya çıktı
Ahsen Eroğlu, Bodrum, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. Beyaz bir bikini giyen Eroğlu, şezlongda güneşin keyfini çıkardı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 28 Mayıs Genel Seçimleri sonrası "Bana gitme vakti göründü" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ortaya çıktı.
Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Ahsen Eroğlu, plaj kombinini ise mavi renkli çizgili bir gömlek ve şapka ile kombinlediği görüldü.
Ahsen Eroğlu, denize girmek yerine şezlongda güneşlendi.
Oyuncu Sinem Ünsal ilse arkadaşları gibi denize girip güneşlenmek yerine hararetli bir şekilde telefon görüşmesi yaptı. Ünsal'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.