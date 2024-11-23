Ahu Yağtu, yeni aşkını duyurdu
Cem Yılmaz'ın eski eşi, ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni aşkı Orhun Pa ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikteliğini açıkladı
Giriş: 23.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:11
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Şu sıralar Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka davası ile gündemde olan Ahu Yağtu, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.
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2012'de Cem Yılmaz ile nikâh masasına oturup, 2013'te yollarını ayıran ve bu evlilikten bir oğulları olan Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken açtı.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Orhun Pa ile birlikteliğini duyurdu.