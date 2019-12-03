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ASPED yani Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular internet üzerinden alınıyor. Türkiye genelinde yapılacak personel alımı için toplam 1000 kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların ardından adaylar sözlü sınava alınacak. Peki ASPED başvuru şartları neler? ASPED sınavında sorulacak konular neler?

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.

c) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.

ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir.

d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR İÇİN TIKLAYIN

ASPED SINAVI NASIL OLACAK?

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

ç) Sınav komisyonu üyelerinin her adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav başarı puanı belirlenecektir.

d) Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

e) Başarı puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

f) Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.

g) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;

a) Bakanlığın görev alanına ait sosyal hizmet mevzuatı ve alan bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.