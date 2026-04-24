Aile Çay Bahçesi'nin 'Müzeyyen'i tiyatro sahnesinde

Can Yayınları etiketiyle yayımlanan, Yekta Kopan imzalı Aile Çay Bahçesi romanı, tiyatro sahnesine taşınıyor. Romanın merkezindeki unutulmaz karakter Müzeyyen’in içsel yolculuğunu ve toplumsal normlarla olan mücadelesini konu alan tek kişilik oyun, 26 Nisan 2026 tarihinde ikincikat Kadıköy’de prömiyer yapmaya hazırlanıyor. 906 Performans tarafından sahneye koyulan oyun, babasının ölümü üzerine çocukluğunun geçtiği yazlığa dönen Müzeyyen’in, geçmişin gölgeleriyle ve aile içi yaşamın görünmez şiddetiyle yüzleşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Yayımlandığı günden bu yana geniş bir okur kitlesine ulaşan Aile Çay Bahçesi, sahnede Müzeyyen karakteri üzerinden kadınlık, aile bağları ve bireysel özgürlük temalarını yeniden tartışmaya açıyor. Oyunda, isminin anlamı olan "süslenmiş, güzelliklerle bezenmiş" tanımının ötesine geçmeye çalışan bir kadının, “Sahi ben babamın neyiydim?” sorusuna aradığı yanıtın peşine düşülüyor.

Dilan Serinyel’in tek kişilik performansıyla hayat verdiği oyunun yönetmen koltuğunda Ahmet Kuntberk Alptemoçin oturuyor. Metin, Aysen Mede ve Dilan Serinyel tarafından sahneye uyarlanırken; projenin dramaturjisini yine Aysen Mede üstleniyor.