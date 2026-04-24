Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Aile Çay Bahçesi'nin 'Müzeyyen'i tiyatro sahnesinde

        Aile Çay Bahçesi'nin 'Müzeyyen'i tiyatro sahnesinde

        Yekta Kopan'ın 2013 yılında Can Yayınları etiketiyle okurla buluşan romanı Aile Çay Bahçesi, Müzeyyen karakterinin aile içi görünmez şiddete başkaldırısını ve özgürlük arayışını konu alan tek kişilik performansla tiyatro sahnesinde hayat buluyor

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Yayınları etiketiyle yayımlanan, Yekta Kopan imzalı Aile Çay Bahçesi romanı, tiyatro sahnesine taşınıyor. Romanın merkezindeki unutulmaz karakter Müzeyyen’in içsel yolculuğunu ve toplumsal normlarla olan mücadelesini konu alan tek kişilik oyun, 26 Nisan 2026 tarihinde ikincikat Kadıköy’de prömiyer yapmaya hazırlanıyor. 906 Performans tarafından sahneye koyulan oyun, babasının ölümü üzerine çocukluğunun geçtiği yazlığa dönen Müzeyyen’in, geçmişin gölgeleriyle ve aile içi yaşamın görünmez şiddetiyle yüzleşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor.

        Yayımlandığı günden bu yana geniş bir okur kitlesine ulaşan Aile Çay Bahçesi, sahnede Müzeyyen karakteri üzerinden kadınlık, aile bağları ve bireysel özgürlük temalarını yeniden tartışmaya açıyor. Oyunda, isminin anlamı olan "süslenmiş, güzelliklerle bezenmiş" tanımının ötesine geçmeye çalışan bir kadının, “Sahi ben babamın neyiydim?” sorusuna aradığı yanıtın peşine düşülüyor.

        Dilan Serinyel’in tek kişilik performansıyla hayat verdiği oyunun yönetmen koltuğunda Ahmet Kuntberk Alptemoçin oturuyor. Metin, Aysen Mede ve Dilan Serinyel tarafından sahneye uyarlanırken; projenin dramaturjisini yine Aysen Mede üstleniyor.

        #Yekta Kopan
