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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek ödemeleri Mayıs 2024: Bu ay Aile Destek ödemeleri ne zaman ayın kaçında hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

        Aile Destek Programı Mayıs ayı gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödeme için tarih verdi ve Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını ifade etti. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:09
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        Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenen açıklama geldi. Peki, Aile Destek Ödemeleri Mayıs ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 10 MAYIS İTİBARIYLA HESAPLARA YATIYOR

        Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını anlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

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        "80 MİLYAR DESTEK SAĞLADIK"

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

        Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

        1-2 çocuklu hanelere 350 TL

        3 çocuklu hanelere 450 TL

        4 çocuklu hanelere 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL veriliyor.

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