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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı: 2024 Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı: Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek ödemesi sorgulamaları başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı Aile Destek programı 12 aylık bir program olarak başlamıştı. Böylelikle Temmuz 2023 yılında başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibariyle sona ermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek sürecin uzatıldığını duyurmuştu. Peki 2024 Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:51
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        Eylül Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih araştırılıyor. Geçtiğimiz sene temmuz ayında 1 yıl süreyle uzatılan bu sosyal destek ödemelerini alan kişiler tarafından "Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu yanıtını arıyor. Aile Destek programı kapsamındaki ödemeler, 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor. Peki Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

        911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

        1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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