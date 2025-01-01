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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile destek ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi, ödemeler yattı mı? Aile Destek Paketi ödemesi bitti mi?

        Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Programı devam edecek mi?

        Aile Destek Paketi ödemeleri 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. 2024 yılının sonunda Aralık ayı itibarıyla sona ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Aile Destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane içi gelire göre değişen miktarlarda ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile destek ödemesi uzatıldı mı?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:15
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        Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinin ardından, ödemelerin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılının Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna (Aralık ayına) kadar devam edeceğini açıklamıştı. Peki, "Aile destek ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek Paketi ödemesi bitti mi?" İşte ayrıntılar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile Destek Paketi ödemeleri 10 Aralık tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

        "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

        2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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