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        Haberler Gündem Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Kasım Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 850-1250 TL arasında değişen meblağlarda verilen sosyal yardım parasının ne zaman yatacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Kasım ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:41
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri, yardımdan yararlanan hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Peki, Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Kasım ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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