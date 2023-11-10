Haberler Gündem Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Kasım Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 850-1250 TL arasında değişen meblağlarda verilen sosyal yardım parasının ne zaman yatacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Kasım ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:41 facebook

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri, yardımdan yararlanan hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Peki, Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...