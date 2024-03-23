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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2024 Mart Aile Destek ödemesi yattı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Aile destek ödemeleri ne kadar oldu?

        İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler yapılan zamların ardından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:23
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        Aile Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...

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        ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağının da altını çizdi.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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