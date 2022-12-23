" ARALIK AYI İÇİNDE 2,8 MİLYON HANEYE 3,6 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Temmuzda başlayan ödemelerin, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını vurgulayan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon lira ödeme yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Yanık, "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon lira tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 - 1250 lira olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar lirayı aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.