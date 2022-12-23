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Aile Destek Programına zam geldi mi, Aralık ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri zammı, 2023 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine ödenen 850 ile 1250 lira arasında ödenen Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri tarihi hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlenirken gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi.

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  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    Sosyal destek ödemeleri kapsamına giren Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay düzenli olarak yapılıyor. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde zam uygulanırken gözler Aile Destek Programı zammına çevrildi. Hak sahipleri "Aile Destek Programına zam geldi mi, Aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Aile Destek Programı e-Devlet sorgulama ve başvuru ekranı...
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında, "(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    "1,6 MİLYAR LİRA İLAVE DESTEK VERDİK"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelere 1,6 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

    Yanık, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    " ARALIK AYI İÇİNDE 2,8 MİLYON HANEYE 3,6 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

    Temmuzda başlayan ödemelerin, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını vurgulayan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon lira ödeme yaptıklarının bilgisini paylaştı.

    Yanık, "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon lira tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 - 1250 lira olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar lirayı aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    ÇOCUK DESTEĞİ HANELERE İLAVE ÖDEME YAPILDI

    Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı da amaçladıklarını belirtti.

    "Çocuk Desteği" ile hanelere 350 - 650 lira arasında ilave ödeme yaptıklarını bildiren Yanık, "Bu kapsamda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon lira destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile hanelerimize 1,6 milyar lira ilave destek verdik." açıklamasında bulundu.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

    Bakan Derya Yanık, kapsamını genişleterek, bütçesini 40 milyar liraya çıkardıkları desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini duyurdu.

    Yanık, "Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinin altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV mütevelli heyetinin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımından faydalanabilecek." açıklamasını yaptı.​
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemeleri 2022 yılında 850 ila 1250 liraya kadar artırıldı.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Aile Destek ödemelerine yapılacak zama ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ise 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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