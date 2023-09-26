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        Haberler Televizyon Aile dizisi bu akşam var mı? 26 Eylül 2023 Show TV yayın akışı ile Aile yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Aile dizisi bu akşam var mı? 26 Eylül 2023 Show TV yayın akışı ile Aile yeni sezon ne zaman başlıyor?

        SHOW TV ekranlarının hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vuran dizisi Aile yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisi her hafta salı günü yayınlanıyor. 2. sezonu için nefesler tutulmuşken gözler "Aile dizisi bu akşam var mı, yeni sezon başlıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Eylül 2023 Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:06
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        Aile dizisi 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. İlgi çekici konusu ve başarılı kadrosuyla salı akşamlarına damga vuran Aile dizisinin 2. sezonundan tanıtım geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Aslan’ın ailesini yeniden bir masada topladığı tanıtımda Devin’le Aslan’ın aşk üstüne yorumları dikkat çekiyor. Peki, Aile yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte, 26 Eylül 2023 Show TV yayın akışı...

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        AİLE YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI, 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı ilk sezonuyla büyük ilgi gören ‘Aile’nin 2. sezonu 3 Ekim’den itibaren her salı akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Müjdemi İsterim

        22:30 Müjdemi İsterim

        00:30 Kızılcık Şerbeti

        03:15 Çiçek

        05:30 Yeni Gelin

        4

        AİLE SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Hülya’nın verdiği karardan sonra Aslan’ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan’a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan’ın aklında tek bir soru vardır. İlyas’ın söyledikleri doğru mudur?

        Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyler.

        Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

        Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

        Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin’in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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