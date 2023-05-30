AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?



Aslan’ın Devin’in hamile olduğunu öğrendiği tanıtımda ikili büyük bir mutluluk yaşıyor ve Aslan, Devin ve doğacak çocuğuyla ilgili geleceğe dair umut dolu planlar yapıyor. Ancak bu mutlu anlara Cihan ve Aslan’ın büyük kavgası gölge düşürüyor. Çiftlik evinde karşı karşıya gelen Aslan ve Cihan ortalığı savaş alanına çevirirken, Cihan’ın Aslan’a silah doğrulttuğu an nefesler tutuluyor. Patlayan silah sesi sonucu kimin vurulduğu merak konusu oluyor.