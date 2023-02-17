Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin yayın tarihi 14 Şubat olarak açıklanmış ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle yayın tarihi değişmişti. İşte, 21 Şubat Salı günü yayınlanması beklenen dizinin konusu, oyuncuları ve yönetmeni ile ilgili bilgiler...