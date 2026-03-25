Aile sağlığı merkezleri (AHESEN) için bina çağrısı

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) bina sorunu yaşanıyor. Şöyle ki; Artan kira ve tadilat maliyetleri nedeniyle bina meselesi bir yük haline geldi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bu yükün hekimler açısından sürdürülebilir olmadığını söylüyor, aile hekimlerinin kendi imkanlarıyla ASM kurmakta zorlandığını belirtiyor:

‘YÜKSEK KİRALAR ZORLUYOR’

“Muayene, aşı, laboratuvar işlemleri ve gebe-bebek izlemlerinin tek odada veya yetersiz alanlarda yapılması hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü ve mahremiyet açısından ciddi riskler doğurur. Yeni aile hekimliği birimleri ancak yeni ve yeterli büyüklükte kamu ASM binaları inşa edilerek açılmalı.

Bir hekim hem yüksek kira ve tadilat maliyetlerini üstleniyor hem ASM kurmak için emek ve zaman harcıyor böyle bir ortamda kim yeni bir birim kurmak ister? Bu durumun en büyük zararı sağlık hizmetine erişmeye çalışan vatandaşlara olacaktır. AHESEN olarak açık çözüm önerimiz: yeni aile hekimliği birimleri için kamu tarafından yeni ASM binaları yapılmalı.”