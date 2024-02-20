Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı yapıyor! İşte, başvuru şartları ve tarihi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 8 bin personel alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda gözler "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alım başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları hakkında bilgiler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, Bakanlık bünyesine yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecekler.
Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GENEL ŞARTLARI
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR DAĞILIMI
Sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımları, başvuru kılavuzu ile belli oldu. Aşağıdaki linkten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve branş dağılımını görüntüleyebilirsiniz.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ