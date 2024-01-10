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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı başvuru şartları: 2392 engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı yapacak! İşte, başvuru tarihleri ve şartları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2392 engelli personel alımı ataması yapacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzunun hazırlandığını ve tercih işlemlerinin 10-19 Ocak tarihleri arasında yapılacağını belirtti. İşte, 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:00
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor. Tercih işlemleri için hazırlanan kılavuz bugün ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin ardından atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Yerleştirme işlemi için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandığı belirtildi. Ancak kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM, tercih kılavuzunu paylaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli personel alımı şartları, kadro ve branş dağılımı belli olacak. Detaylar şekillendikçe haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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