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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor. Tercih işlemleri için hazırlanan kılavuz bugün ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...