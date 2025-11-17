Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,40 %1,55
        DOLAR 42,3197 %0,13
        EURO 49,1059 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.563,81 %0,22
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,55 %1,03
        BITCOIN 94.893,00 %1,56
        GBP/TRY 55,8026 %0,21
        EUR/USD 1,1595 %-0,22
        BRENT 64,56 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 9.096,82 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AirAsia X, Kuala Lumpur – İstanbul uçuşlarına başladı - İş-Yaşam Haberleri

        AirAsia X, Kuala Lumpur – İstanbul uçuşlarına başladı

        AirAsia X, Kuala Lumpur'dan İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kuala Lumpur ile İstanbul arasında haftada dört kez uçuş düzenlenecek

        Giriş: 17.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AirAsia X, Kuala Lumpur – İstanbul uçuşlarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesinin önde gelen orta ve uzun menzilli düşük maliyetli hava yolu şirketi AirAsia X, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul’a ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi.

        14 Kasım 2025 tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 09.35’te kalkan D7 604 sefer sayılı uçak, 16.05’te Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

        Capital A İcra Kurulu Başkanı Datuk Kamarudin Meranun, yeni hatla ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Bu hattın hayata geçirilmesi, AirAsia X’in büyüme stratejisinde cesur ama uzun zamandır beklenen bir adım. Hem Türkiye hem de Malezya, turizm ve iş amaçlı seyahat açısından büyük potansiyel taşıyan güçlü ve dinamik pazarlar. Yeni hat, Güneydoğu Asya ile Avrasya arasındaki ağ bağlantımızı güçlendirirken, uygun fiyatlı uzun menzilli seyahatteki konumumuzu da sağlamlaştırıyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’nun birçok kentine yönelik uluslararası seyahat talebi artmaya devam ederken, küresel varlığımızı güçlendiren stratejik pazarlara açılmaya ve misafirlerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza daha fazla değer sunmaya odaklanmayı sürdürüyoruz” dedi.

        AirAsia X CEO’su Benyamin Ismail ise şunları söyledi: “Kuala Lumpur–İstanbul hattı, AirAsia X misafirlerinin en çok talep ettiği destinasyonlardan biriydi. İstanbul, Batı ile Doğu’nun kesiştiği, tarih, kültür ve ticaret açısından son derece zengin bir kavşak noktası. Yeni başlayan uçuşlarımızla yalnızca yeni bir hat açmıyoruz; aynı zamanda Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir köprü kuruyoruz. Türkiye, yalnızca geçen yıl 62 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi ağırladı. AirAsia’nın 130’dan fazla destinasyona uzanan geniş Fly-Thru bağlantıları sayesinde biz de bu destinasyonu Malezya ve ASEAN bölgesindeki yolcular için daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni hat aynı zamanda Visit Malaysia 2026 hazırlıkları kapsamında ülkemize yönelik turizm hareketliliğini destekleyen önemli bir adım. Uçuş ağımızı yeniden inşa ederken uzun menzilli düşük maliyetli seyahatteki liderliğimizi güçlendirmeye; daha fazla insanı, daha sık, daha fazla noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz.”

        Türkiye Cumhuriyeti Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, hattın iki ülke arasındaki bağlantıyı geliştireceğini ifade ederek, “Bugün, AirAsia X’in katkılarıyla Asya kıtasının iki ucu arasında yeni bir hava bağlantısının daha hayata geçirildiğine tanıklık ediyoruz. Kuala Lumpur ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında kurulan bu yeni bağlantının, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına ve aynı zamanda küresel ölçekte bağlantısallığın güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

        AirAsia X, Kuala Lumpur ile İstanbul arasında haftada dört kez düzenlediği uçuşlarla yıllık 150.000’in üzerinde koltuk kapasitesi sunuyor. Tek yön, tüm vergiler dahil 205 ABD dolarından başlayan kampanyalı biletler, 30 Kasım 2025’e satın alınabiliyor. Kampanya, 14 Eylül 2026’ya kadar yapılacak seyahatleri kapsıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?