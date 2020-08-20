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ABD'li girişimlerden Airbnb'nin halka arz için çalışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ev sahiplerine evlerini kiralama olanağı sunan girişimin, borsada işlem görmek için başvuruda bulunduğu belirtildi. Airbnb'nin halka arz için hangi tarihi planladığı ise şimdilik gizemini koruyor.

Öte yandan, şirketin ne kadarlık hisse satacağı ve hisselerin başlangıç fiyatının da ne olacağı konuları da belirsiz.

Koronavirüs salgını öncesinde, Airbnb'nin halka arz için çalışmalar yaptığı biliniyordu. Fakat, salgının pandemi haline gelerek turizm sektörüne darbe vurmasının ardından, söz konusu plan rafa kaldırılmıştı.

Gelişmeler, Airbnb'nin de gelirlerinde azalma yaşanmasına yol açmıştı.

En son Mayıs ayında açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Brian Chesky, Airbnb'nin 2020 cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 50 daha az olabileceğini bildirmişti.

Pandemi döneminde iş gücünde yüzde 25'lik kesintiye giden ABD'li şirket, 2 milyar dolarlık borç finansmanı yoluna gitmiş ve bu işlem ile birlikte değerleme tutarının da 31 milyar dolardan 18 milyar dolara düşmesine razı olmuştu.