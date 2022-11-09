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Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kansere neden olur mu?

Airfryer’lar giderek popülerleşiyor ve hemen hemen artık her evde bulunuyor. Yiyecekleri sıcak hava ile pişiren bu fritözler daha az yağ kullanımı istediği için sağlıklı olarak görülüyor. Derin yağda kızartılan yiyeceklerin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu bilmeyen yoktur. Kış aylarında enerji faturalarının artmasıyla birlikte Airfryer’lara talep oldukça arttı.

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  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    AIRFRYER'LAR SAĞLIĞA ZARARLI MI?

    Ancak birçok kişinin kafasında Airfryer’ların sağlık olup olmadığı sorusu dönüyor. Healtline’da yapılan tanıma göre "Airfryer, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırarak kızartan mutfak aletleridir.

    Havada kızartılmış yiyecekler, benzer bir tat elde etmek için daha az yağ gerektirdiğinden, derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha sağlıklı olduğu iddia ediliyor” denmiştir.
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    Kızartma yapmayan Airfryer’lar mekanizma olarak sıcak havayı sürekli olarak yiyeceğin etrafında çevirerek kullanıyor, bu nedenle hem fırından hem de fritözden ayrılıyor.

     
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    YİYECEKLER DAHA AZ YAĞ İÇERİYOR

    Ancak yiyeceklerin üzerinde kahverengi gevrek bir kızartma görünümü istiyorsanız çok az miktarda yağ eklemeniz gerekir.

    2015’de yapılan bir araştırmada, bir patates hem derin yağda hem de Airfryer’de pişiriliyor ve iki ürününde farkları inceleniyor.

     
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    Airfryer’da pişirilen patates kızartmasının içerisine çok az miktarda yağ ekleniyor ve derin yağda pişen patatese göre gözle görülür miktarda daha az yağ içerdiği anlaşılıyor.

    Airfryer’da pişen patates hem daha az yağ içeriyor hem de nemli kalabiliyor rengi de tıpkı kızarmış patates gibi oluyor. 

     
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    YİYECEKLERİN TADINI ETKİLİYOR

    Tek dezavantajı ise Airfryer’da hava ile pişen patates daha az jelatinizasyon gösterdiği için tadında eksilik yaşanabiliyor. Yağda kızarmış patatese göre biraz daha sert ve kuru bir tat elde edilebiliyor.

    Araştırma da genel olarak, Airfryer ile pişirilen yiyeceklerde farklı duyusal özellikler bulunsa da daha düşük yağ içerikli olduğu için talep görüyor sonucuna varıldı.

     
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    AİRFRYER'IN DEZAVANTAJLARI

    Bazen yağlı bir balık pişirdiğinizde Airfryer balığınızı kurutabilir ve sağlıklı yağların miktarı azalabilir. Yemek pişirme konusunda uzman olan şeflere göre Airfryer’da pişirilen yemekler her ne kadar daha az yağlı olsa da, tadı, dokusu ve lezzetini de etkiliyor. Bu nedenle sadece Airfyer’da yiyecekleri pişirmek yerine lezzetini de artırmak için, buharda pişirme ve yağsız soteleme işlemleri ile pişirmeyi öneriyorlar.
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    Cleveland Clinic'e konuşan diyetisyen Ariana Cucuzza Airfryer'ın artı ve eksilerini şöyle yorumluyor: Çoğu insan Airfryer kullanırken kalori alımını azaltıyor. Airfyer’lar ayrıca zaman açısından da verimli. Tavuk göğsünü Airfryer’da daha hızlı pişirebilirsiniz ve temizlemekte daha kolay. 
  • Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

    Dezavantajı ise her gün kızartma yiyeceklerini alışkanlık haline getirmek. Az yağlı, kızartılmış yemek kulağa cazip gelse de,  zeytinyağı gibi bitki bazlı yağların harika faydalarını kaçırmış olursunuz" diyor.

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