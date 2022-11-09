Airfryer sağlığa zararlı mıdır, kanserojen madde içerir mi?

AIRFRYER'LAR SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Ancak birçok kişinin kafasında Airfryer’ların sağlık olup olmadığı sorusu dönüyor. Healtline’da yapılan tanıma göre "Airfryer, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırarak kızartan mutfak aletleridir.

Havada kızartılmış yiyecekler, benzer bir tat elde etmek için daha az yağ gerektirdiğinden, derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha sağlıklı olduğu iddia ediliyor” denmiştir.