Ajax'ta Michel dönemi!

Hollanda'nın Ajax ekibinde teknik direktörlük görevine İspanyol Miguel Angel Sanchez Munoz (Michel) getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Michel ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere 2 sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı." denildi.

Son beş sezonda Girona'yı çalıştıran 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, Katalan ekibiyle 2023-2024 sezonunda LaLiga'yı üçüncü sırada tamamlamıştı.