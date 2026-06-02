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        Haberler Spor Futbol Ajax'ta Michel dönemi!

        Ajax'ta Michel dönemi!

        Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevine Miguel Angel Sanchez Munoz (Michel) getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Ajax'ta Michel dönemi!

        Hollanda'nın Ajax ekibinde teknik direktörlük görevine İspanyol Miguel Angel Sanchez Munoz (Michel) getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Michel ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere 2 sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı." denildi.

        Son beş sezonda Girona'yı çalıştıran 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, Katalan ekibiyle 2023-2024 sezonunda LaLiga'yı üçüncü sırada tamamlamıştı.

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